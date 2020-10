Beatrice Mahler, despre infecțiile nosocomiale din spitale: ''Sunt o problemă pentru toate spitalele din toată lumea și ar trebui extrem de atent monitorizate, depistate și tratate''

Nici un sfert dintre spitale nu au raportat infecţiile nosocomiale, chiar dacă ar fi fost în atribuția acestora, potrivit unui raport.

Doar în două din 10 spitale de la noi din țară sunt infecții nosocomiale.

În perioada 1 martie - 30 septembrie 2020, au fost înregistrate, 2.600 de infecții nosocomiale, dintre care 1.356 (51,76%) au avut drept consecință o infecție asupra pacientului.

Din cei 1.356 de pacienți, 274 erau internați în spitale COVID, 557 în spitale de suport COVID, iar 525 în spitale non-COVID.

Infecția cu Covid-19 a devenit și infecție nosocomială, luată din spital: 211 cazuri în total, dintre care 110 raportate în spitale non-COVID, 39 în spitale COVID și 62 în spitale de suport COVID - în spitalele COVID și de suport, cel mai probabil, cei infectați în spital au fost cadre medicale, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

Ce a declarat Klaus Iohannis despre infecțiile nosocomiale

„Despre infecţiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătăţii, după care putem să vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel puţin ciudat, în condiţiile în care s-au luat măsuri de îmbunătăţire a situaţiei, dar de la ce am avut, la zero cred că este cale lungă şi voi cere o explicaţie pentru asta”, a spus Klaus Iohannis, într-o conferință de presă.

Nelu Tătaru: ,,Evaluăm fiecare pacient''

„Pacienţii cu COVID desfăşuraţi în focarele din spitale sunt cei care au un caz princeps, sunt cei care sunt contacţi şi iau acea boală în spital. O infecţie nosocomială înseamnă infecţie apărută în spital, la 48 de ore de la internare, pe parcursul spitalizării, până la 30 de zile de la externare. Avem în evaluare în acest moment, la tot ce înseamnă DSP-uri, pentru fiecare spital în parte, fiecare focar desfăşurat. Aştept o evaluare”, a spus Nelu Tătaru.

„Există focare, au fost aceste cazuri. Noi avem în acest moment 346 de focare de la începutul acestei pandemii, cu 4.825 de pacienţi care au fost în aceste focare. Evaluăm fiecare pacient”, a mai spus ministrul Nelu Tătaru.

De ce spitalele nu raportează infecțiile nosocomiale

„Până în 2016 era un punct de penalizare pentru manageri dacă raportau adevărul cu privire la infecțiile nosocomiale. Dacă ne uităm la date pe ultimii ani vedem o creștere semnificativă, dar treptată a raportării infecțiilor nosocomiale. Opinia mea e că suntem încă departe de adevăr”, a spus Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății, potrivit Digi 24.

Ce spun specialiștii

„Infecțiile nococomiale sunt o problemă pentru toate spitalele din toată lumea și trebuiesc extrem de atent monitorizate, depistate și tratate. În momentul în care pacientul este transferat dintr-un spital într-altul, crește riscul de infectare, dar dacă fiecare spital are proceduri și protocoale de tratament și monitorizare extrem de riguroasă, cu siguranță vom ști întotdeauna dacă pacientul are și o infecție, ce tip de infecție și spectrul de rezistență sau de sensibilitate al germenului respectiv la antibiotice”, a precizat Beatrice Mahler, manager la Institutul Marius Nasta din București, la Digi 24.