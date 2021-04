Pandemia scoate la suprafață toate probleme sistemului medical românesc. Chiar dacă autoritățile din domeniul Sănătății au găsit soluţii pentru cerşetera numărului de paturi la ATI, problema lipsei de personal medical nu poate fi rezolvată la fel de rapid. Specialiştii sunt greu de găsit. În special medicii de Terapie Intensivă. În unele cazuri, posturile scoase la consurs de spitale rămân neocupate, în altele, nu pot fi ocupate pentru că legislația prevede un anumit număr.

Medicul Beatrice Mahler a prezentat situația de la Institutul "Marius Nasta", într-o inetrvenție telefonică pe B1 TV. Acesta a declarat că mulți noi angajați nu fac față condițiilor grele din Terapie Intensiva și aleg să plece.

"Lucrurile sunt diferire pentru fiecare spital. Pentru “Marius Nasta”, care este în subordinea Ministerului Sănătății, posturile pentru medicii de Terapie Intensiva nu au putut fi scoase la concurs pe perioada nedeterminată Posibilitatea angajării personalului la ATI, în aceste moment este doar pe perioada determinată, adică pe perioada stării de alertă. Există un deficit de personal la ATI, unii dintre ei sunt medicii, dar asistenta în aceste secții nu poate fi susținută fără infirmiere și asistenților medicali, care și eu au nevoie de training pentru a face față unui număr mare de aparate pe care sa știe sa le folosească.

La “Marius Nasta” avem in continuare deficit de personal in ATI. O parte dintre cei care au venit la început în echipă, au abandonat lupta, pentru că nu oricine poate sa stea lângă un pacient extrem de bolnav și care are nevoie de îngrijiri 24 din 24 de ore", a spus medicul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.