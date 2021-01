Beatrice Mahler, despre relaxarea restricțiilor: Dacă ne uităm la cifrele care sunt date publicității, suntem în termenii legali. Dacă mă uit în spital, avem o reală problemă. Numărul de cazuri severe din spital e foarte mare (VIDEO)

Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumăftiziologie ”Marius Nasta”, a vorbit duminică seară, pe B1 TV, despre relaxările care urmează să intre în vigoare începând de luni, în Capitală. Aceasta a atras atenția asupra faptului că deși cifrele oficiale prezentate zilnic arată că sunt întrunite condițiile legale pentru relaxarea restricțiilor, în spitale situația este cu totul alta. ”Numărul de teste a scăzut semnificativ și nu înseamnă că nu mai sunt pacienți bolnavi”, a spus Beatrice Mahler.

”În acest moment, dacă ne uităm la cifrele care sunt date publicității, suntem în termenii legali pe care îi prevede un astfel de pas. Dacă mă uit însă în spital, mai ales la pacienții care vin spre testare, aici avem o reală problemă pentru că numărul de teste a scăzut semnificativ și nu înseamnă că nu mai sunt pacienți bolnavi, înseamnă că ei nu mai vin sau nu mai solicită testare atunci când sunt bolnavi.

În mod cert, ajung mulți pacienți cu simptomatologie severă, care nu sunt testați și ajung cu forme severe de COVID în spital. Numărul de cazuri severe care sunt în spital este foarte mare, nu avem cazuri mai ușoare care sunt internate, 90% sunt pacienți cu infectare severă pulmonară bilaterală”, a declarat medicul.

Totodată, Beatrice Mahler a vorbit despre o tendință extrem de periculoasă pe care a remarcat-o în rândul persoanelor care menifestă simptome specifice infecției cu coronavirus.

„Sunt mulți colegi care primesc telefoane de la cunoscuți, de la alți oameni care spun că știu că au simptomatologice, dar refuză să facă un test, dar și-ar dori să știe ce tratament trebuie să ia. Ei deja se tratează cu medicație posibil utilă în infecția SARS-CoV-2 fără să știe că au boala, doar pe simptomatologia pe care o prezintă. Este foarte periculoasă această direcție și sunt periculoase rețetele care circulă de la un pacient la altul și pe baza cărora se eliberează medicație care poate în pericol viața”, a mai spus Beatrice Mahler.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Au divorţat imediat după ce ea i-a trimis poza asta pe Whatsapp! Are ochi de detectiv cine vede de ce