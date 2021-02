Beatrice Mahler: ''Eu sper că fiecare părinte atunci când își va vedea copilul că are o simptomatologie minimă va încerca să accepte testarea'' (VIDEO)

Beatrice Mahler, managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a vorbit la B1 TV despre redeschiderea școlilor, spunând că orice părinte ar trebui să accepte testarea când va vedea copilul cu o simptomatologie minimă.

Aceasta a vorbit și despre noua tulpină britanică care se răspândește în țara noastră.

''Este de așteptat să avem un număr de cazuri care să fie raportate în fiecare zi pentru că așa cum știm deja de ceva timp există transmitere comunitară, adică ne infectăm fără să știm de unde și tulpina circulă în România de ceva timp. este adevărat însă că posibilitățile de diagnostic ale acestei noi tulpini sunt destul de limitate în țara noastră, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne protejăm, că indiferent ce tip de tulpină am avea trebuie să ne testăm dacă avem simptome, să ne izolăm și să raportăm acest lucru spre persoanele care sunt în măsură să înceapă o anchetă epidemiologică și să intrăm în acest lanț, pentru că numai așa putem ține pandemia sub control, lucru pe care românii în marea lor majorite l-au făcut. Astăzi suntem într-un moment aș spune eu confortabil ca număr de cazuri și ca presiune pe spitale.'', a spus Beatrice Mahler.

''Eu sper că fiecare părinte atunci când își va vedea copilul că are o simptomatologie minimă va încerca să accepte testarea sau să aleagă să îl testeze într-un centru unde are el încredere. Este singura posibilitate de anchetă epidemiologică și de izolare a cazurilor care sunt contagioase. Cred că am vorbit de atâtea ori despre această nevoie a raportării acestor cazuri care nu se face pentru că vrem statistic să avem un număr mare de cazuri, ci pentru că fiecare raportare însemnă până la urmă o armată de oameni care se mobilizează și au ca obiectiv limitarea transmiterii acestei infecții care este extrem de severă pentru unele persoane.'', a mai spus medicul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.