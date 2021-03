Beatrice Mahler: Evoluția valului 3 va depinde de comportamentul fiecăruia / Testele rapide trebuie implementate în cât mai multe zone, mai ales unde muncește populația activă (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a explicat că România a făcut „foarte bine” că a început cu vaccinarea persoanelor vârstnice și a celor care au comorbidități, pentru că „este foarte important să nu pierdem vieți în această luptă”.

Pe de altă parte, este adevărat că tinerii sunt mai expuși în acest moment, motiv pentru care îi îndeamnă să fie mult mai responsabili. De altfel, spune medicul pneumolog, evoluția valului 3 va depinde de modul în care se comportă fiecare dintre noi.

