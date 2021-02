Beatrice Mahler: Există ipoteza că persoanele care au respectat schemele de vaccinare au o imunitate crescută și la SARS-CoV-2 / Majoritar, formele ușoare de COVID-19 nu dau sechele pulmonare (VIDEO)

Anticorpii împotriva COVID-19 apar doar dacă treci prin boală sau ești vaccinat, a subliniat dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, care a precizat că există „o serie de studii și păreri de specialitate care ridică ipoteza că persoanele care au respectat schemele de vaccinare au o imunitate crescută inclusiv față de virusul SARS-CoV-2”, dar „nu este o regulă generală.

