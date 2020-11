Beatrice Mahler: În toate spitalele în care tratăm cazuri COVID, seara, avem pacienți pe scaune și paturi puse suplimentar, pentru că nu avem locuri în paturile din spitale / Avem persoane pozitivate pe parcursul internării (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, a explicat că situația de la Institutul „Matei Balș”, unde au fost surprinse imagini cu pacienți tratați pe culoare, „este aceeași în toate spitalele în care tratăm pacienții COVID”. În plus, ea a explicat că este vorba despre persoane care au nevoie de oxigen, în condițiile în care „cei care au simptomatologie posibil de tratat acasă rămân la casele lor”.

Beatrice Mahler, despre situația din spitale

Întrebată miercuri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu”, dacă e de părere că Adrian Streinu-Cercel a dispus tratarea pacienților pe holurile Institutului „Matei Balș” astfel încât secțiile ATI să aibă loc și pentru cazuri de boli tropicale sau mai degrabă decizia a fost luată ca urmare a numărului mare de internări, Beatrice Mahler a răspuns: „Situația de la (n.r. – Institutul) Matei Balș este aceeași în toate spitalele în care tratăm pacienții COVID. Peste tot, seara, avem pacienți pe scaune și pe paturi puse suplimentar pentru că nu avem unde să îi punem în paturile din spitale, pentru că pacienții sunt foarte mulți, pentru că presiunea la internare este foarte mare și nu mai vorbim de pacienți – după cum vedeți, sunt pacienți care au nevoie de oxigen cei care vin. Cei care au simptomatologie posibil de tratat acasă rămân la casele lor. Se internează doar pacienții care au nevoie de oxigen și peste tot, în toate spitalele, căutăm și încercăm să găsim soluții pentru ei, și cei care sunt într-o evoluție ușor favorabilă sunt rugați să se îndrepte către domiciliu dacă au saturație normală, pentru a face loc celor care au cu adevărat, sau au nevoie acut de un pat de spital”.

Referitor la numărul paturi de ATI libere pentru pacienții non-COVID la Institutul Marius Nasta, managerul unității sanitare a precizat: „Paturi libere sunt. În total avem 20 de paturi pentru pacienții non-COVID, dar ele sunt împărțite în două zone”.

Întrebată ce s-ar întâmpla în cazul în care un pacient COVID vine în București și nu mai are loc, iar alte spitale din țară nu îl pot prelua, și mai precis dacă l-ar refuza sau l-ar plasa pe paturile ATI non-COVID, Beatrice Mahler a subliniat: „Nu pot să îl refuz. Trebuie să ne luptăm pentru fiecare viață. Până acum am reușit să manageriem cazurile pentru că pacienții care sunt cât de cât echilibrați în zona COVID sunt evaluați și sunt duși în secția COVID, și își continuă acolo terapia. Până acum nu am fost nevoiți să ducem pacientul COVID în Terapie Intensivă, dar am avut pacienți care au venit cu test negativ în spital și care s-au pozitivat pe parcursul internării, la trei, patru zile după ce au venit, pentru că transmiterea comunitară este foarte mare – și am avut zilele trecute un asemenea caz în Terapie Intensivă, intubat, pacient cronic pulmonar, care s-a pozitivat în a treia zi de internare . Este un risc să lucrezi oriunde”.