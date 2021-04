Beatrice Mahler: Indiferent de momentul pe care îl traversăm al valului pandemic, să nu uităm că avem și bolnavi cu afecțiuni cronice care au nevoie de acces în spitale (VIDEO)

Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”, a explicat miercuri seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că traversăm o perioadă critică, multe persoane ajungând la spital cu insufiență respiratorie.

''Din păcate, în acest moment suntem într-o perioadă extrem de critică dacă m-aș uita din spital către pandemie. Nu este deloc ușor ceea ce vedem în spitale, este un moment în care extrem de multe persoane au nevoie de un pat de spital pentru că ajung cu insufiență respiratorie.

''Noi suntem acolo și cu siguranță pentru a aborda terapia pe care o avem până în acest moment, terapia cu scop profilactic rămâne o opțiune în acest moment.''

Întrebată dacă ar fi bun un lockdown de 2 săptămâni așa cum a precizat secretarul de stat Andreea Moldovan, ea a spus:

''Cu siguranță o asemenea decizie pot să ia cei care au datele complete și evaluarea situației de la nivelul țării. Eu pot să spun că este extrem de important, indiferent de momentul pe care îl traversăm al valului pandemic, să nu uităm că avem și bolnavi cu afecțiuni cronice care au nevoie de acces în spitale, sigur pe circuite separate. E nevoie să menținem ușa deschisă și pentru ei''.

