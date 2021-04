Beatrice Mahler: Mi se pare normal să nu neglijăm nici pacientul Covid, nici pacientul cu boală cronică. Prioritatea ține de amenințarea pentru sănătatea publică. Cred că trebuie să găsim soluții acolo unde suntem (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler a susține că Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, unde este manager, a asigurat asistență încă de la început de pandemie atât pentru pacientul Covid, cât și pentru cel cu boală pulmonară cronică. „Este extrem de important ca o boală cronică care se acutizează să fie evaluată de un medic, pentru că viața până la urmă are prioritate, indiferent de ce boală suferim”, a explicat ea, luni, pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.