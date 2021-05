Beatrice Mahler: Nu putem discrimina persoanele care au tecut prin boală. Nu sunt date că s-ar putea reinfecta, decât în situații excepționale, cu tulpini noi (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a explicat că o persoană care a trecut prin boala produsă de infecția cu SARS-CoV-2 are anticorpi și este protejată o perioadă de timp. „În acest moment, în România, trei luni nici măcar nu ai nevoie să îți faci testul Covid, pentru că probabilitatea este mică”, a spus medicul, miercuri, pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

