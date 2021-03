Beatrice Mahler: „Pacienții care se internează în acest moment sunt mult mai tineri decât cei pe care i-am avut anul trecut” / De ce crede medicul că valul 3 a început și în România (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler a precizat luni, în direct pe B1 TV, că secția de Terapie Intensivă de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală „este plină în acest moment”, iar acest lucru și tulpina britanică, „care circulă deja de ceva timp în România”, îi lasă impresia că al treilea val pandemic a început și în țara noastră. Totodată, medicul pneumolog a ajuns la concluzia că pacienții care se internează la ora actuală „sunt mult mai tineri decât cei de anul trecut”.

