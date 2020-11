Beatrice Mahler: Până la vaccinare, trebuie să avem grijă de pacienții care ajung zilnic la camerele de gardă și de pacienții care au nevoie de testare / Trebuie să reevaluăm etapele și categoriile celor supuși testării (VIDEO)

Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, a vorbit despre veștile despre dezvoltarea unui vaccin sigur și eficient împotriva COVID-19. „Este foarte bine că vorbim despre vaccinare”, iar pregătirea acestui moment „trebuie să fie extrem de bine făcută”, a subliniat medicul, explicând că până atunci „trebuie să avem grijă de pacienții care ajung în fiecare zi la camerele de gardă” și „de pacienții care au nevoie de testare”.

