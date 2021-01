Beatrice Mahler: Prezența cadrelor medicale în secții trebuie să fie permanentă, fie asistente sau infirmiere / În secții personalul care îngrijește pacienții este mult mai puțin (VIDEO)

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București, a explicat în direct, pe B1 TV, ce presupune îngrijirea pacienților bolnavi de COVID-19, în saloanele din unitățile medicale. Totodată, medicul a vorbit și despre situația în care personalul nu este suficient.

Mai mult decât atât, Beatrice Mahler a ținut să reamintească că secția de la Institutul Matei Balș, în care a izbucnit incendiul din această dimineață, nu era una de tip ATI.

„Din informațiile pe care le avem în acest moment, secțiia d ela Matei Balș nu a fost o secție de terapie intensivă. În ATI nu poți lăsa pacientul nesupraveghetat nici măcar un minut, pentru că aceștia sunt în stare gravă, au nevoie în permanență de asistență și de personal”, a explicat Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București.

În situația în care vorbim despre un spital dedicat pacienților bolnavi de COVID-19 și asistența pe care aceștia trebuie să o primească în saloanele din spitale, asistați eventual de aparatură medicală și oxigen, managerul Institutului Marius Nasta din București a explicat că este necesară prezența asistentelor și a infirmierelor în secții, trebuie să fie permanentă.

„Prezența cadrelor medicale în secții trebuie să fie permamnentă, fie asistenta, fie infirmeiera trebuie să ajungă în saloane și să verifice pacienții, dar în secții personalul care îngrijește pacienții este mult mai puțin. În secțiile de COVID-19, lucrăm de exemplu cu normativ din 2010, care înseamnă, în situația COVID când nu poți să ții o asistentă 12 ore în echipament, practic jumătate din personalul unei secții normale, prezent în acel moment în secții”, a precizat Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București.

Totodată, în timpul emisiunii Se întâmplă acum, Tudor Barbu l-a întrebat și meidcul ATI, de la Spitalul Floreasca, Radu Țincu, care este protocolul în astfel de situații.

„În ATI pacienții trebuie să fie supravegheați permanent. Nu aș putea să vă spun cu exactitate care este protocolul pentru astfel de saloane, în care pacienții sunt dependenți de masca de oxigen, cum am înțeles că era cazul salonului de la Institutul Matei Bals.

În ATI, nu discutăm aici despre ATI, pacienții sunt supravegheați non-stop. Nu există niciun minut în care ei să fie nesupravegheați. Acest salon, la car eface referitre și în care pacienții erau contectați doar la masca de oxigen, cu siguranță există alte protocoale și există alte intervale de timp în care ei trebuie să fie supravegheați”, a explicat medicul de ATI, Radu Țincu.

