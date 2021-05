Beatrice Mahler: Restricțiile și campania de vaccinare își pun amprenta și ne duc cu pași mici, dar siguri către ceea ce ne dorim cu toții (VIDEO)

Medicul Beatrice Mahler, mangerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, din București a declarat sâmbătă seară într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, că din punctul său de vedere, numărul cazurilor de infectare cu coronavirus din România a început să scadă atât datorită măsurilor de restricție care au fost impuse, dar și grație campaniei de vaccinare, iar acest lucru se vede cel mai bine în orașele mari, unde oamenii au la dispoziție mai multe modalități prin care se pot vaccina.

Medicul a explicat însă că o scădere majoră a numărului pacienților cu COVID-19 din secțiile de terapie intensivă nu se poate produce brusc, pentru că evoluția stării acestora este una lentă.

„Scăderea numărului de cazuri din terapie intensivă se va produce mult mai lent pentru că, din păcate, perioada de recuperare a unei persoane care ajunge cu formă critică în terapie intensivă este extrem de lungă. De multe ori, durează trei, patru, chiar șase săptămâni ca o persoană să poată fi admisă din terapie intensivă într-o secție normală și, din păcate, nu întotdeauna reușim acest lucru și ne pare rău pentru asta”, a explicat medicul.

