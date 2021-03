Beatrice Mahler: Se lucrează la un tip de vaccin eficient pentru orice tip de mutație a SARS-COV-2. Din păcate, Paștele va fi cu restricții (VIDEO)

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, a vorbit, joi, în emisiunea "Se întâmplă acum", de pe B1 TV, despre felul în care evoluează pandemia de COVID-19.

În ceea ce privește tulpina braziliană, despre care se spune că este mai periculoasă și nu răspunde la vaccin, medicul a răspuns că mutația trebuie studiată foarte bine pentru a formula o concluzie.

"Informațiile sunt la început în ceea ce privește acestă tulpină și este important să fie făcute cercetări suplimentare. Din datele care sunt disponibile în acest moment, tulpina este extrem de agresivă, avem mutații multiple, care nu sunt acoperite de unele dintre vaccinuri, iar imunitatea după boală nu durează foarte mult și atunci este importanta vaccinarea", a declarat specialista.

Întrebată dacă va fi nevoie ca populația să fie vaccinată împotriva COVID-19 în fiecare an, așa cum se întâmplă cu gripa, Beatrice Mahler a declarat că cercetătorii lucrează deja la un vaccin nou, care să ofere protecție îndelungată.

"Depinde cum vor evolua tulpinile de virus SARS-COV-2. În acest timp se lucrează la un nou tip de vaccin. Cele actuale sunt făcute ca să răspundă la acea proteină Spike. În laboratoare se lucrează la un tip de vaccina care să producă anticorpi împotriva ADN-ului, nucleului virusului, ceea ce ar oferi o protecție pentru orice tip de mutație și atunci am fi protejați fata de orice tip de tulpină, rămâne de văzut cat va dura aceasta imunitate", a spus medicul.

Referitor la subiectul purtării măști de către elevi în timpul orelor de sport, specialista a spus că efortul fizic nu trebuie făcut cu mască sanitară.

"Recomandările OMS precizează ca în spatii închise, atunci cand se practică efort intens, este bune să nu se facă cu mască, decât dacă condițiile epidemiologice sunt extrem de critice și riscul de infectare este major. Efortul intens nu se face cu mască și nu vedem nici sportivii de performanță, nu aleargă sau nu joacă tenis cu mască", a spus dr. Mahler.

Despre al doilea an în care Paștele are loc în condiții de pandemie, specialista a spus că nu se întrevăde o schimbare până atunci.

"Nu știu dacă vom putea sărbători ca în 2019 Învierea Domnului, dar am toată încrederea că vom avea un Crăciun cât mai aproape de normalitate dacă ne vom vaccina toți. Din păcate, Paștele cred că va fi cu restricții", a spus medicul.

