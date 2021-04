Beatrice Mahler: Știm că virusul, în organism, poate să sufere mutații. Practic, există o luptă între mecanismele de apărare ale corpului și SARS-CoV-2 (VIDEO)

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie, a explicat că evoluția infecției cu SARS-CoV-2 este variată, însă de cele mai multe ori, prin resursele proprii, organismul reușește să învingă virusul.

Discuția de joi de pe B1 TV, din emisiunea „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu, a pornit de la un material prezentat de BBC în care se vorbește despre teoria potrivit căreia virusul ar putea trece prin mutații inclusiv în corpul unei singure persoane infectate, nu numai pe un lanț de contagiune format de un grup mai mare de oameni.

Într-un caz de acest gen se vorbește despre o persoană care s-a îmbolnăvit de COVID-19, dar corpul său nu a reușit să distrugă virusul, iar acesta a suferit mutații și a reîmbolnăvit același pacient. Virusul trecea prin mutații chiar sub ochii medicilor, spune Jonathan Li, specialist al Harvard Medical School.

„Știm că virusul, în organism, poate să sufere mutații. Practic, există o luptă între mecanismele de apărare ale corpului și virusul SARS-CoV-2. De cele mai multe ori, așa cum vedem, pentru că evoluția este variată, la diverse persoane care sunt infectate, organismul prin resursele proprii reușește să învingă virusul. O parte din pacienți, din păcate, ajung cu forme severe, cei care au un răspuns inflamator exagerat. Din știrea care este acum pusă în prim plan, se pare că avem și această posibilitate de stare latentă a virusului în organism și readaptare la imunitatea extrem de importantă pe care o are persoana respectivă, și crearea de mecanisme interne pentru virus, care să poată să ducă la declanșarea afecțiunii. Sigur că da, deocamdată, e important să nu ne pripim și să nu ne alarmăm cu privire la această informație. Din informațiile publicate la nivel științific și marea lor majoritate, există riscul de reinfectare cu virusul SARS-CoV-2, mai puțin de formă cronică care să se acutizeze după o perioadă de timp”, a explicat Beatrice Mahler.

