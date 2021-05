Beatrice Mahler: Suntem la mijlocul drumului din punct de vedere al imunizării populației și trebuie să continuăm ritmul / Fiecare părinte care are copil de peste 12 ani va trebui să ia în calcul vaccinarea (VIDEO)

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului ”Marius Nasta”, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că numărul de infectări cu coronavirus a scăzut pentru că oamenii s-au vaccinat și au respectat măsurile de prevenție, dar și pentru că vremea s-a încălzit. Nu am depășit, însă, pandemia, așa că efortul de vaccinare trebuie să continue într-un ritm susținut, inclusiv la copiii peste 12 ani, atunci când Agenția Europeană a Medicamentului va autoriza folosirea vaccinului și la această categorie de vârstă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță.

