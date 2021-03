Beatrice Mahler: Testarea și vaccinarea, direcțiile importante / În acest val, provocarea e numărul mare de contacți care se pozitivează și care ajung cu forme severe de boală (VIDEO)

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, s-a arătat de părere că direcțiile importante în România sunt vaccinarea anti-COVID-19 și testarea, despre care spune că ar trebui să fie „cât mai extinsă”. Medicul a pledat pentru utilizarea testelor rapide, „pentru că ele oferă un diagnostic eficient, mai ales la persoanele simptomatice, în primele zile de la debutul simptomelor”.

