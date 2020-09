Bebe Cotimanis a renunțat să mai fie vocea emblematică a Pro Tv. Unde se mută actorul după 25 de ani

Bebe Cotimanis, vocea emblematică a Pro TV, a plecat din trust, după 25 de ani de colaborare. Din 5 octombrie, actorul va putea fi auzit în spoturile de la Prima TV, dar și pe celelalte posturi sportive ale grupului Clever Media (Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K).

După un sfert de veac în care a dat glas promo-urilor de pe Pro TV și a făcut parte și din juriul Românii au talent, Bebe Cotimanis a decis să schimbe trustul media. Vocea sa a fost înlocuită, printre alții și de omul de radio George Vintilă, scrie pagina de media.

Prima tv, cumpărată de Clever Media

Postul Prima TV a fost achiziționat recent de Clever Media, deținut de omul de afaceri Adrian Tomșa. În urma acestei schimbări, vor fi făcute câteva îmbunătățiri în zona tehnică,trecerea la HD, dar și în ceea ce privește conținutul. Noua conducere vrea, totuși să păstreze caracterul generalist al postului.

Cine este Bebe Cotimanis

Constantin Cotimanis sau Bebe, așa cum este cunoscut este un actor român în vârstă de 65 de ani, născut în Bucuresti. Cu o fizionomie usor de retinut și o vocea greu de uitat, Cotimanis a cucerit inimile românilor cu aparițiile televizate de după Revoluție. EL a jucat în filme ca Paranoia, Asfalt, Tango sau Epicenter și l-a interpretat pe „Grigore Varlam”, un interlop foarte bogat, din serialul Lacrimi de Iubire. Recent, el a jucat și în serialul Vlad, difiuzat de Pro Tv.

Actorul a fost căsătorit cu Florina Mărcuță, cu care a avut o relație de 17 ani. În 2018, cei doi s-au despărțit în urma infidelității actorului. Ei au împreună un băiat în vârsta de 19 ani. Recent, Bebe Cotimanis a început o relație cu actrița Iulia Dumitru.