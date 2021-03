Conducerea Consiliului Judeţean Argeş ar intenţiona să îl schimbe pe Constantin Cotimanis din funcţia de manager interimar al Teatrului Al. Davila din Piteşti.

Zvonuri despre plecarea actorului Constantin Cotimanis de la conducerea Teatrului din Pitești

Actorul manageriază teatrul din Piteşti din 24 martie 2020, iar unii subordonați ai teatrului au trimis memorii la CJ Argeş şi Ministerul Culturii, cerând ca acesta să rămână în continuare în funcţie.

Constantin Cotimanis a avut o întâlnire cu o parte din conducerea CJ Argeş, precizând că intenția autorităților locale de a-l demite este doar un zvon: „Am fost la o şedinţă la care a participat şi Adrian Bughiu, vicepreşedintele CJ Argeş. Mi-au spus că sunt doar zvonuri legat de schimbarea mea şi să nu mă iau după ele. Mi-au mai spus cei de la Consiliul Judeţean că nu s-au hotărât încă dacă voi fi schimbat. Iar eu le-am spus: „Păi hotărâţi-vă odată”. Eu nu ţin la acest post neapărat, mă gândesc la actori, la teatru, îmi place foarte mult ce fac. Le-am spus că dacă dumnealor consideră că este nevoie de alte „calităţi” la toate astea, să acţioneze”, a declarat Constantin Cotimanis pentru „Adevărul”.

Acesta precizează că nu a venit pentru bani, deși câștigă un venit care nu este de ignorat, având în vedere și numeroasele colaborări din afara teatrului. Pe de altă parte unele voci rele l-au acuzat cccă intenționează să obțină venituri ilicite, motiv pentru care actorul a simțit nevoia de a se apăra:

„Nu am venit la Teatrul Al. Davila ca să fur. Am bani, şi am bani din munca mea. Leafa mea aici e de aproximativ 1.000 de euro lunar. Pot face aceşti bani liniştit într-o zi, maximum două. Teatrul îmi ia din timp, însă fac totul cu pasiune. Domnul Adrian Bughiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, mi-a reproşat că ar fi cam mare boemie la teatru. Şi i-am spus: „Teatrul înseamnă boemie, nu boierie”. Lumea nu mai vine la încă o mizerie după ce trăieşte deja o mizerie afară. Lumea vine la teatru ca să simtă ceva. Iar actorii vin cu bucurie să lucreze”.

Salariul primit de Bebe Cotimanis în televiziune





Bebe Cotimanis a fost timp de 25 de ani vocea Pro Tv-ului. În anul 2020 însă, actorul a avut o serie de neînelegeri cauzate de partea financiară, așa că a decis să se retragă.

El a fost jurat al emisiunii Românii au Talent și a jucat și în cea mai recentă producție, Vlad, unul dintre cele mai urmărite seriale românești din întreaga țară.

Pro Tv l-a înlocuit repede. Florin Piersic Jr a devenit noua voce a postului la scurt timp după plecarea lui Bebe Cotimanis. Potrivit stiridirecte.ro, Pro Tv îl plătea pe Bebe Cotimanis cu suma de 5.000 de euro lunar, având în vedere experiența și cei peste 20 de ani petrecuți în trust.

Prima Tv însă, îi oferă dublu. Potrivit sursei citate, Bebe Cotimanis încasează un salariu lunar de 10.000 de euro pentru munca prestată.