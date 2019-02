Bebeluşul rămas CAPTIV într-o casă în FLĂCĂRI a fost găsit CARBONIZAT (VIDEO)

UPDATE: Bebelușul a fost găsit mort, după ce pompierii s-au luptat ore bune pentru stingerea focului care curprinsese întreaga casă.

Un bebeluş de patru luni a rămas captiv în locuinţa în care creşte, după ce aceasta a fost cuprinsă de flăcări.

Familia a reuşit să scoată alţi doi copii, blocaţi şi ei în casă, dar pentru bebeluş nu au mai putut intra să îl scoată din cauza flăcărilor puternice.

Incendiul a avut loc la Corbii Mari, Bărăcani, în judeţul Dâmboviţa.

Pompierii încearcă să stingă flăcările şi să ajungă la copilul rămas acolo, dar vântul puternic înrăutăţeşte situaţia şi face intervenţia foarte dificilă.

Salvatorii luptă chiar şi în aceste momente pentru stingerea vâlvătăii şi pentru recuperarea în viaţă a micuţului rămas în interior.

