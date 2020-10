Bebeluş de şase săptămâni din Baia Mare, depistat cu Covid-19. Care este starea acestuia

Un bebeluș de șase săptămâni a fost depistat cu noul coronavirus și a fost transferat la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca, unde este o secţie pentru copiii bolnavi de COVID-19.

A fost deschisă o anchetă epidemiologică, iar micuțul se pare că a fost infectat de la un memru al familiei.

„Este cu stare generală bună, are o formă uşoară şi se simte bine momentan. Este tratat conform protocolului naţional. De când a început pandemia, în serviciul nostru au mai fost internaţi copii, toţi au evoluat favorabil. Au fost şi copii cu vârste mai mici, am avut şi sugar de 7 zile, am avut şi sugar de 4 săptămâni.”, a declarat Irina Filipescu, medic primar boli infecţioase.

Este tratat conform protocolului naţional, conorm Pro Tv.

De la debutul pandemiei, peste 10.000 de copii cu vârste cuprinse între 0-19 ani au fost infectați cu Covid-19.