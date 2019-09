Doi bebeluși, infectați cu bacteria nozocomială Klebsiella la Spitalul Județean Vaslui. Ministrul Sănătății: Nu putem spune dacă provine din spital sau de la o mamă (VIDEO)

Doi bebeluși au fost depistați pozitiv cu bacteria nozocomială Klebsiella, la Spitalul Județean Vaslui, după ce au prezentat vărsături și alte simptome digestive. Vestea a fost confirmată chiar de Sorina Pintea, ministrul Sănătății, în direct pe B1TV. Demnitarul a precizat că, în prezent, cei doi copilași sunt în afara oricărui pericol.

„Cel mai important este că cei doi bebeluși sunt bine. Tolerează laptele matern, sunt hrăniți corespunzător, deci sunt în afara oricărui pericol. Acești doi bebeluși provin din două sarcini gemelare. Sunt născuți prematur, în data de 24 august. În data de 2 septembrie, unul dintre bebeluși, dintr-o sarcină gemelară, a început să aibă probleme, vărsături, febră. În acel moment, cadrele medicale au recoltat probe biologice, izolând prematurul. În data de 4 septembrie, un al doilea bebeluș, din cealaltă pereche de gemeni, a început să aibă aceeași simptomatologie. În acel moment a fost informat Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Actului Medical Vaslui, care a prelevat probe de la contacți și de la personalul medical, care a fost în contact cu bebelușii. Tegumente, suprafețe. În acest moment, pot să vă spun că problele prelevate de la cei doi bebeluși sunt pozitive la Klebsiella, iar probele pentru personalul, care a fost în contact, și probele prelevate de la mamele acestor bebeluși sunt încă în lucru. Se pare că pe probele provenite de la una dintre mame crește ceva, încă nu s-a finalizat analiza. Dar cel mai important este că bebelușii sunt în afara oricărui pericol”, a declarat ministrul Sănătății, în direct pe B1TV.

Întrebată ce măsuri vor fi luate odată cu această desfășurare a evenimentelor, Sorina Pintea a răspuns: „Sunt măsuri specifice infecțiilor asociate actului medical. Nu putem spune în acest moment dacă bacteria provine din spital sau de la o mamă, sau de la personalul medical, dar există măsuri specifice, există protocoale care se aplică, astfel încât să se minimizeze efectele acestor bacterii”.

