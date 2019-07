Diversificarea la bebelusi incepe in jurul varstei de 6 luni. Asa cum iti recomanda pediatrul, in schema pentru diversificarea la bebelusi vei incepe sa ii introduci anumite fructe, legume, cereale integrale. Incet incet se introduc alte alimente pe care le consumati si voi in casa. In elanul diversificarii, unii parinti gresesc si introduc alimente prea devreme. Din pacate unele dintre acestea sunt periculoase pentru sanatatea celui mic.

Corpul lui fragil nu este adaptat sa digere chiar orice aliment din bucatarie. Si nu este un motiv de lauda ca bebelusul tau consuma produse pe care altii nu pun gura. Este nevoie de mare atentie. Cel putin in primul an, trebuie respectata cu sfintenie lista alimentelor interzise bebelusilor.

Diversificarea la bebelusi: Iata ce NU ai voie, sub nicio forma, sa lasi sa ajunga in corpul copilului mic in primul sau an de viata.

Citeste aici ce alimente SA DAI copilul de la nastere pana la un an.

Ciocolata

Acest dulce poate declansa o reactie alergica. In mod particular copiii foarte mici sunt la mare risc sa faca alergii severe care se mostenesc. Insa cand el este mai mare poate fi gestionata mult mai bine.

Nucile

Niciun copil pana in 4 ani nu ar trebui sa manance alune, seminte, migdale, fistic, din cauza riscului uneori iminent de inec. Unii copii mici sunt si alergici la alune, asa ca stati departe de ele, inclusiv de untul de arahide, mai ales daca stiti ca in familie exista alergici la ele.

Albusul de ou

Proteinele din albusul de ou pot cauza o reactie alergica severa la unii bebelusi. Galbenusul de ou este in regula, in schimb, cu conditia sa fie gatit in prealabil (oul fiert tare).

Mierea

Mierea poate contine anumiti spori din procesul de preparare care cauzeaza boala numita bolutism. Boala se recunoaste prin simptome precum constipatia, slabiciunea generala, tonus muscular slab si dificultati la inghitit.

