Gigi Becali vrea să aiba imaginea nepătata de vechile probleme cu legea și le cere judecătorilor să îl reabilitaze. El aduce și argumente: spune că a stat în pușcărie și nu a mai primit vreo condamnare în ultimii ani.

„Nu mă interesează să aleg, să candidez nu mă interesează. Deci nu e mare lucru. Trebuie să o ceri, că dacă nu o ceri, nu o obții niciodată. Iar pentru reabilitarea de drept trebuie să aștept 8 ani jumate. Eu am făcut pușcărie degeaba și voi știți asta. De asta am venit să cer reabilitarea. Judecătorii știu că am făcut pușcărie degeaba. Omul care a dat pușcăria nu mai e aici, adică Livia Stanciu”, a susținut Gigi Becali, la Curtea Supremă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

ȘOCANT! ULTIMA IMAGINE CU CRISTINA ȚOPESCU ÎN VIAȚĂ! CUM A APĂRUT... (FOTO)

Acesta a precizat că nu mai vrea să plece în Grecia, pentru că acum își simte familia protejată în România: „Cea mai importantă într-o țară e Justiția. Dacă judecătorii sunt liberi și fac dreptate și familia ta e protejată, iubești țara aia. Dacă se desființează Secția aia (Secția specială de investigare a infracțiunilor din Justiție) și dacă apoi iar face pe DNA, că DNA deja era stăpânu țării, ei făceau, desfăceau, comandau la judecători... Că Dumbravă și Stanciu mi-au dat pușcărie... Atunci e o problemă dacă desființează Secția specială, nu mai e de stat în țara asta. Trebuie apoi să fii la mâna procurorilor, e nebunia lor, ei fac ce vor”.

ARSENIE BOCA ANUNȚĂ APOCALIPSA! SE VA ÎNTÂMPLA ÎN ROMÂNIA PESTE CÂTEVA ZILE! E FĂRĂ SCĂPARE

„De abia a revenit la normal. Abia acum judecătorii râd de ei, că fac acuzații de râs. Mai ales aia a mea ce acuzații mi-a făcut... M-a apărat judecătorul. Dar nici acum nu-mi vine să cred că un om poate face o asemenea acuzație bolnăvicioasă. E demențial pur și simplu! Aia cu spălare de bani... Dacă toți banii sunt dați donații, zeci de milioane, cum să-i speli? Îi faci lu Becali spălare de bani, dar restul care au făcut și au banii prin offshore-uri prin Cipru nu le-ai făcut”, a continuat Becali.

LACRIMI PENTRU MARA BĂNICĂ! A MURIT FULGERĂTOR! VESTEA NEAGRĂ A ȘOCAT TOATĂ ROMÂNIA (GALERIE FOTO)

El a dat apoi de înțeles că nu vrea să mai intre în politică de teamă să nu se trezească iar cu dosare.

„DNA trebuie neapărat pus puțin la pământ, să stea el frumos, pe burtă, și să lase țara asta să respire, că au distrus-o. Au inventat tot felul de acuzații. Eu sunt Stan Pățitu. Eu am făcut pușcărie că mi s-a furat mașina și am dat whisky la hoți și eu în pușcărie. Am dat bani să se joace corect meciul de fotbal și au zis că e mită, deși nu e nicăieri în lume așa ceva”, a mai spus Becali.