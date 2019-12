Gigi Becali, despre posibilitatea de a pleca din țară: "Nu mai sunt dispus să stau la mâna unui procuror DNA că face el ce vrea că vrea el" (VIDEO)

Gigi Becali ia în considerare să plece din țară după ce procurorii DNA au deschis un nou dosar penal împotriva sa în care este acuzat de spălare de bani. Finanțatorul de la FCSB a recunoscut că s-a interesat să obțină dublă cetățenie, dar a blocat momentan demersurile pentru că un judecător a anulat ordonanța procurorului privind sechestrul.

"Eu nu mai plec pentru că judecată care a judecat a anulat ordonanța procurorului și a eliberat sechestrul, dar voiam să fac asta pentru că eu nu mai sunt dispus să stau la mâna unui procuror DNA că face el ce vrea că vrea el. Spune niște minciuni în ordonanță, niște tâmpeni, dar nimeni nu îl trage la răspundere. (...)

Patria mea este cea care îmi protejează mie familia, copiii și nepoții mei. Aia e patria mea că patria care nu ține cont de hotărârea ÎCCJ nu e patrie și nu e țară normală că vrea procurorul să facă ce vrea el. Procurorului ăsta îi dau eu un sfat dacă el nu ține cont de hotărâre definitivă să se ducă acum să facă un dosar penal lui frații Micula și să zică că nu mă interesează ce a dat curte de la Washington. Să îi fac dosar de spălare de bani și să îi confiște banii ăia luați de la Romatsa. (...)

M-am interesat ca să plec și să îmi fac dublă cetățenie, las trei sferturi din inimă în țara mea, dar mă duc un sfert din inimă și îmi protejez copii și familia și nepoții. Nu mai sunt dispus să stau la cheremul procurorilor. (...) În Grecia, am luat toate detaliile, am vorbit cu o casă de avocatură, era foarte simplu să ai dublă cetățenie și să te apere un stat dacă statul ăsta nu mă apară", a afirmat Gigi Becali, în direct pentru B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.