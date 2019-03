Lampa de sare din Himalaya. Beneficii ale lămpii de sare. Diferențe între lampa de sare contrafăcută și cea originală

Stii cu siguranta despre beneficiile pe care le are sarea de Himalaya in bucatariei. Dar stiai ca si lampa de sare din Himalaya este la fel de sanatoasa? Stii care sunt diferentele dintre lampa de sare contrafacuta si cea originala? Citeste in continuare pentru a alfa cateva sfaturi inainte sa cumperi o lampa de sare din Himalaya.

Iata 5 beneficii pe care le are lampa de sare din Himalaya.

Dormi mai bine

Supraexpunerea la ionii pozitivi generati de aparatura de inalta tehnologie perturba calitatea somnului. Unul dintre efectele sarii roz de Himalaya este sa neutralizeze acesti ioni si sa elibereze in atmosfera ioni negativi. O lampa sau chiar doua in dormitor imbunatateste calitatea aerului si te ajuta sa dormi mai bine.

Imbunatateste starea de spirit si puterea de concentrare

Sarea roz de Himalaya ajuta la relaxarea organismului, imbunatateste circulatia sangelui si astfel celulele intregului corp sunt mai bine oxigenate. In plus, creierul produce serotonina, un neurotransmitator care ne face fericiti.

Trateaza depresiile sezoniere

Persoanele care sufera de depresii sezoniere pot beneficia de pe urma veiozei cu sare de Himalaya deoarece creierul percepe lumina acesteia ca pe cea a soarelui. Cand ziua incepe sa se scurteze „pacaleste-ti” creierul cu o lampa cu sare de Himalaya.

