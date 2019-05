Semințe de chia: Beneficii uluitoare pentru sănătate și contraindicații + 4 rețete BONUS

Seminte de chia: Semintele de chia sunt bogate in grasimi, in omega 3, si pot avea diverse utilizari in bucatarie. Chiar si uleiul de chia are o valoare nutritionala ridicata. Atat semintele si uleiurile, pe langa omega 3, contin cantitati importante de antioxidanti si aminoacizi.

Seminte de chia: Aceste produse pot fi consumate ca atare sau folosite in diverse preparate. Crude, reprezinta o sursa importanta de fibre si omega 3. Totodata pot fi consumate in suc de fructe si apa sub forma de chia fresh.

Datorita beneficiilor importante pe care le au asupra sanatatii semintele de chia au fost incluse in categoria „superalimentelor”. Ajuta organismul sa retina fluidele si electrolitii, se transforma in gel in stomac si in acest fel incetineste transformarea carbohidratilor in zahar si, in acelas timp, ajuta la dezvoltarea muschilor si a altor tesuturi. Chia este o sursa de proteina si bor care ajuta la absorbtia de calciu. Aceste seminte, trasformate in gel, pot inlocui uleiul si alte grasimi in multe retete. De asemenea, gelul poate fi adaugat in sosuri, in jeleuri si in dulciurile preparate in cuptor. Gelul este foarte usor de obtinut. Pui semintele intr-un recipient de plastic, dupa care torni apa peste el, apoi le dai la mixer timp de cateva minute. Gelul poate fi pastrat in frigider timp de doua saptamani.

1. Seminte de chia: Valoarea nutritionala a semintelor chia

Sunt mai multe motive pentru care aceste seminte sunt bune pentru sanatatea organismului. Spre exemplu, sunt sarace in colesterol si sodiu. De asemenea, sunt mai usor de digerat, comparativ cu semintele de in, si, totodata, continu mai multi nutrienti decat somonul. Semintele de chia sunt o sursa excelenta de calciu si fosfor, fibre si mangan. Mai mult, au un continut ridicat de proteine, carbohidrati sanatosi, grasimi esentiale, vitamine si minerale precum vitamina B, calciu, cupru, zinc etc. In acelasi timp, contin antioxidanti care intaresc sistemul imunitar. Aceste seminte furnizeaza energie atat pentru minte cat si pentru corp. Iata motivul pentru care semintele de chia sunt atat de valoroase din punct de vedere nutritional.

Nutrienti Cantitate

Calorii totale 137 kcal

Calorii din carbohidrati 50 kcal

Calorii din grasimi 71.1kcal

Calorii din proteine 15.2 kcal

Total carbohidrati 12.3 g

Proteina 4.4 g

Fibre 10.6 g

Grasimi totale 8.6 g

Grasimi saturate 0.9 g

Grasimi mononesaturate 0.6 g

Grasimi polinesaturate 6.5 g

Total grasimi omega 3 4915 mg

Total grasimi omega 6 1620 mg

Calciu 177mg

Fosfor 265,g

Potasiu 44.8 mg

Sodiu 5.3 mg

Zinc 1 mg

Cupru 0.1 mg

Magneziu 10.6 g

Colesterol 0 mg

Apa 1.4 g

2. Seminte de chia: Beneficii

Aceste seminte sunt bogate in omega 3, fibre, antioxidanti si calciu, ceea ce le face foarte bune pentru consumul zilnic. Cu atat mai mult cu cat mai contin si numeroase vitamine si minerale. Toti acesti nutrienti fac semintele benefice pentru toate categoriile de varsta, in special pentru persoanele care sufera de deficiente nutritionale. In afara calitatilor nutritionale, semintele chia sunt asociate s cu alte beneficii pentru sanatate.

Iata care sunt acestea:

– scad tensiunea arteriala si sunt bune pentru sanatatea sistemului cardiovascular datorita acizilor grasi pe care ii contin;

– diabeticii ar trebui sa le includa in dieta lor intrucat au capacitatea de a stabiliza nivelul zaharului din sange;

– proprietatile lor antiinflamatorii sunt benefice pentru persoanele care sufera de artrite;

– semintele de chia cresc metabolismul si imbunatatesc masa musculara. Tocmai de aceea sunt recomandate de nuutritionisti pentru eliminarea kilogramelor in plus;

– ajuta la imbunatatirea functiilor creierului datorita acizilor grasi din continutul lor;

– semintele sunt cunoscute pentru capacitatea de a creste productia de energie care te ajuta sa iti indeplinesti sarcinile de zi cu zi fara sa obosesti sau sa te simti stresat;

– de asemenea, aceste alimente imbunatatesc rezistenta in cazul in care sunt consumate in mod regulat, ceea ce inseamna ca persoanele active pot beneficia de pe urma lor;

– omega 3 din semintele de chia ajuta la mentinerea sanatatii inimii. Aceleasi grasimi sunt esentiale pentru absorbtia unor vitamine precum A, D, E, K;

– proteina si calciul din seminte ajuta la dezvoltarea musculaturii, intareste oasele ceea ce inseamna ca vei avea un corp armonios daca faci si exercitii fizice in mod regulat;

– antioxidantii impreuna cu mineralele si vitaminele te mentin tanar si imbunatatesc sanatatea parului si a pielii;

– consumul de apa in care au fost inmuiate semintele ajuta la curatarea sistemul digestiv prin eliminarea resturilor din intestine. De asemenea ajuta la scaparea toxinele din tractul digestiv;

– datorita faptului ca sunt usor de digerat datorita continutului de fibre sistemul digestiv va avea de castigat;

– pentru ca absorb apa, dupa consumarea lor o persoana va fi hidratata pentru o perioada mare de timp prin retinerea electrolitilor prezente in fluidele corpului;

– pentru ca gustul lor nu este la fel de pregnant precum cel a semintelor de in pot fi folosite in diferite retete fara ca aroma acestora sa fie alterata;

– semnintele de chia sunt mult mai sanatoase decat cele de in. De asemenea, contin mai multe fibre, proteine, si omega 3.

Consumul zilnic a doua linguri de seminte de chia te ajuta sa ramai sanatos si in forma. Insa daca vrei sa le consumi crude ar trebui sa stai de vorba cu medicul de familie pentru a contracara eventualele efecte negative, precum problemele gastrointestinale, alergii etc. Cu atat mai mult ar trebui sa stea de vorba cu un specialist inainte de a le include in dieta lor femeile insarcinate sau care alapteaza sau persoanele a caror stare de sanatate este precara.

