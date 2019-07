Usturoiul este un condiment traditional romanesc mereu la indemana, il stim dintotdeauna si il folosim pentru gustul bun pe care il poate da anumitor mancaruri. Uneori ne ferim de usturoi inainte de intalnirile la care vrem sa lasam o impresie buna, din pricina mirosului neplacut al respiratiei ce dainuie cateva ore dupa ce il consumam. Alteori il evitam din pricina sensibilitatii pe care o putem avea la stomac din pricina lui; arsenicul, care se gaseste in cantitati infime in miezul sau, este cel ce poate da arsurile bine cunoscute.

Chiar si asa, usturoiul poate fi consumat cu incredere, daca eliminam miezul, caci o mare parte din proprietatile sale curative se mentin.

Multi dintre noi au auzit ca usturoiul face bine la sanatate. Dar cat de bine?

Stiati ca usturoiul are asa de multe proprietati terapeutice si nutritive incat pe drept cuvant poate fi numit un aliment miraculos? Iata 10 beneficii MIRACULOASE ale usturoiului!

1. Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural cunoscut sub forma de aliment pur

In prezenta sucului sau, germenii de raceli, gripe si viroze au sanse minime de supravietuire. Combate infectiile, degajeaza sinusurile, bronhiile si plamanii. Un miligram de usturoi are aceeasi putere ca douazeci si cinci de unitati de penicilina.

2. Este eficient impotriva streptococilor

Streptococii care cauzeaza scarlatina, difteria, inflamarea invelisului inimii (febra reumatica) sunt distrusi de usturoi. In usturoi s-au gasit multe substante importante. Germaniul nutritiv, cu efect anticancerigen dovedit, face parte dintre ele. De fapt, usturoiul este una dintre cele mai bogate surse de germaniu si seleniu organic (vital in prevenirea bolilor de inima si a multor forme de cancer). Usturoiul contine substanta ajoena care „dilueaza” sangele, astfel prevenind cheagurile potential periculoase. Usturoiul are peste o suta de compusi ai sulfului cunoscuti. Acesti compusi ajuta la reducerea tensiunii si a nivelului de zahar din sange, alunga astmul si bronsita, imbunatatesc circulatia si functiile inimii, previn cancerul si ajuta organismul sa se debaraseze de toxinele periculoase.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/alimentatie-sanatoasa/10-beneficii-miraculoase-ale-usturoiului/