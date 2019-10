Bianca Bobu, portarul NAȚIONALEI de hochei feminin, DISPĂRUTĂ fără urmă. Antrenor: 'M-a sunat cu număr ascuns și părea că îi spune cineva ce să zică. M-a certat că am anunțat lipsa sa' (FOTO)

Dispariția Biancăi Bobu, portarul naționalei de hochei a României, este învăluită în mister.

Tânăra de 19 ani din Galați este de negăsit de la începutul lunii august, când a plecat însățităd e un prieten în Germania.

Tot de atunci, fata a încetat să mai folosească rețelele de socializare și și-a schimbat numărul de telefon.

Cel care a anunțat dispariția e antrenorul Cristian Munteanu, omul care a descoperit-o pe Bianca în Șivița, comuna natală, scrie Libertatea.

Acesta a contacta-o pentru a-i cere un echipament sportiv, dar săptămâni bune nu a primit niciun răspuns, motiv pentru care a postat un text în care își arăta îngrijorarea față de dispariția fetei.

GALERIE FOTO

”M-a sunat, pe 7 octombrie, practic, să mă certe că am pus acel anunț cu dispariția ei. Telefonul era dat de pe o cartelă cu număr ascuns, nu am putut suna înapoi. Pe scurt, mi-a cerut să șterg postarea și a mai afirmat că nu o mai interesează nici sportul, nici familia, vrea doar să fie lăsată în pace și să-și clădească o viață nouă. A afirmat că e în Galați, iar am sfătuit-o să se prezinte la Poliție, ca să lămurească lucrurile”, a povestit Munteanu pentru sursa citată.

Bărbatul mai spune că tonul vocii Biancăi era unul ciudat, parcă cineva îi dicta ce să spună. Tot el precizează că poliția și DIICOT au ”intrat pe fir”

Însă, când Poliția a demarat căutările, pe contul tinerei a apărut un mesaj în care spune că este bine și vrea să fie lăsată în pace.

”Pentru cei din familia mea: sunt bine! Nu s-a întâmplat nimic cu mine, vă rog nu vă faceți griji pentru mine. Nu vreau să mai am Facebook. Și pe ceilalți din afara familiei vă rog să nu vă mai băgați e alegerea mea și atât!”. La scurt timp, contul de Facebook a fost dezactivat.

De asemenea, antrenorul de la lotul național, George Pogăcean, afirmă că Bianca iubea prea mult sportul pentru a dispărea fără urmă.

Bianca Bobu era crescută de tată, bunică și de o mătuță, după ce mama ei a decedat în urmă cu 4 ani. Cu toți avea o relație bună, în special cu tatăl său , care a susținut-o permanent în cariera sportivă.