Biciclist înjurat și amenințat de muncitori de la RADP Cluj. Bărbatul le atrăsese atenția că au parcat pe pista de biciclete (VIDEO)

Un biciclist a fost înjurat și amenințat de mai mulți angajați ai Regiei Autonome a Domeniului Public din Cluj, infomează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Luiza Cergan. Bărbatul le-ar fi atras atenția muncitorilor că ar fi blocat pista de biciclete, după ce și-ar fi parcat mașina necorespunzător. De aici și până la un adevărat scandal n-a fost decât un pas.

