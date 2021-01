Bihor: Asistentă a unui spital de psihiatrie, înjunghiată de un pacient. El era internat pentru omor (VIDEO)

O asistentă de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, a fost înjunghiată de un pacient în curtea unității medicale. Bărbatul era internat acolo de 14 ani, pentru infrancțiunea de omor. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei 08.00. Ulterior, agresorul a fost izolat într-un salon. Femeia e în stare stabilă. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

