Bihor: Femeie găsită moartă într-o fântână de la marginea unui sat (VIDEO)

Tragedie într-o localitate bihoreană. O femeie în vârstă de 43 de ani și-a găsit sfârșitul în fântâna de la marginea satului. Poliția a deschis o anchetă în acest caz, informează B1 TV în Știrile B1, prezentate de Luiza Cergan.

Un locanic din satul Tilecuş a sunat la 112 după ce a văzut corpul femeii în fântâna de la ieşirea din localitate.

