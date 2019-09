Imaginile dimineții vin din Capitală! Doi șoferi s-ar fi luat la întrecere pe Bulevardul Libertății, lângă Casa Poporului. Martorii povestesc că au pierdut controlul asupra volanului și au lovit alte cinci autoturisme, relatează B1TV.



De altfel, viteza în exces și neatenția la volan au făcut aseară nu mai puțin de opt victime, printre care doi copii. Un bilanț negru și o noapte albă pentru polițiștii, pompierii și medicii SMURD din București.



Accidentul a avut loc după miezul nopţii, în Piaţa Constituţiei din Capitală. Martorii povestesc că una dintre maşini, care se afla pe bandă a doua, ar fi virat brusc la dreapta pentru a intra în parcare. În acel moment, s-a izbit violent cu autoturismul care circulă pe prima bandă.



Potrivit martorilor, cei doi șoferi s-ar fi luat la întrecere, pe bulevarul Libertații, lângă Casa Poporului, dar au pierdut controlul volanului. În urma impactului puternic, una dintre maşini a ricoşat în alte patru autoturisme parcate.



Şoferii au scăpat teferi. Potrivit polițiștilor, nu consumaseră alcool înainte de a se urca la volan.



După ce au primit îngrijiri, victimele au fost transportate la spital. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

