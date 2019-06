Edilul Sectorului 5, Daniel Florea şi-a făcut bilanţul la trei ani de la preluarea mandatului. Primarul spune că în cei trei ani de când conduce sectorul a reuşit să scoată la lumină zeci de proiecte care să aducă un trai decent familiilor defavorizate care trăiesc aici.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

În 2016, sectorul 5 avea cel mai mic buget - 430.000 mii lei și cea mai mare datorie publică, aflându-se în pragul falimentului administrativ! La trei ani de preluarea mandatului, bugetul Sectorului 5 s-a triplat iar datoria publică a fost refinanțată, spune edilul Daniel Florea.

Autorităţile au reuşit să atragă peste 425 de milioane de lei din fonduri europene şi naţionale pentru proiecte mai ales că aici trăiesc multe familii defavorizate. Cel mai mare accent s-a pus pe educaţie şi atragerea copiilor din aceste medii la şcoală. 5.000 de elevi din ciclul primar, beneficiază acum gratuit de un ceas inteligent, cu buton de panică, conectat la un server al Poli’iei Locale a Sectorului 5 pentru prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență.

“Am reusit sa demaram toate proiectele pe care le avem in toate domeniile, anvelopare, parcuri, parcari, toate sunt inepute si se ederuleaza in acest moment. Suntem pionieri in educatie, am reusit sa dam toate bursele copiilor la timp, am reusit sa marim numarul copiilor care primesc burse, am reusit sa dublam cuantumul burselor si avem rezultate notabile astfel ca in Sectorul 5 avem cel mai bun liceu din tara, Gheorghe Lazar”, a declarat Daniel Florea.

După mai mulţi ani, autorităţile au reuşit să salubrizere o mare parte din cartierul Ferentari iar după şapte ani în care s-a stagnat, a fost reluată actualizarea documentaţiei tehnice pentru reabilitarea termică a blocurilor. În prezent, 143 de blocuri sunt în curs de reabilitare, alte aproape 400 de blocuri urmând să fie reabilitate în 2020.