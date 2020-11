Bilanțul deceselor în rândul pacienților arși la Piatra Neamț a ajuns la 14. Încă două victime au pierdut lupta cu viața

Încă două victime ale incendiului de la secția ATI a Spitalului din PiatraNeamț, dintre cei șase care au fost transferați la spitalul din Lețcani, Iași, și-au pierdut viața. Informația a fost confirmată de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, duminică, după vizita la Institutul Fundeni.

Zece oameni au murit în noaptea incendiului de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ, iar alți doi pacienți au încetat din viață săptămâna trecută.

Şase răniţi au fost transportaţi la Spitalul de la Leţcani, judeţul Iaşi, dintre care au mai rămas în viață doi.

