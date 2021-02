Bilanțul DSU pe 2020. Raed Arafat vorbește despre ”creșterea capacității de răspuns la situațiile de urgență pe toate palierele”: ”Provocarea cea mai mare a fost coronavirusul” (VIDEO)

Raed Arafat a prezentat, joi, raportul pe 2020 al Departamentului pentru Situații de Urgență și a structurilor din subordine. În cadrul evenimentului, care a început cu un moment de reculegere pentru colegi care și-au pierdut viața la datorie, șeful DSU a vorbit despre sporirea rolului instituției și despre implicarea acesteia în lupta cu pandemia de coronavirus.

”Misiunea Departamentului pentru Situații de Urgență a fost completată prin legislația emisă la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, având roluri suplimentare pe partea de formare personal și creșterea capacității de răspuns la situațiile de urgență pe toate palierele sale. Astfel, pe lângă coordonarea integrată, acum avem un rol și pe partea medicală în formarea profesională și continuă, precum și în formarea salvamontului.

Relațiile dintre DSU și structurile aflate în coordonarea au suferit o schimbare. Avem două direcții noi care au apărut în baza noii legislații – Direcția Generală pentru Protecția Civilă și Direcția pentru Suport Decizional, adăugându-se la Direcția Generală Urgențe Medicale. (...) Au apărut deja compartimente sau birouri (...). De exemplu, pe partea de formare, au apărut compartimente sau birouri pentru formare și relațiile cu instituțiile de învățământ”, a declarat Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.