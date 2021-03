Bilanțul protestelor violente anti-restricții din București: Au fost identificate 188 de persoane violente, 12 jandarmi au fost răniți, trei ajungând la spital (VIDEO)

În urma protestelor de luni seară din București, 188 de persoane au fost duse la audieri la Poliție și au fost date amenzi de peste 200.000 de lei, fiind deschise dosare penale pentru ultraj și distrugere. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, șeful Jandarmeriei București, colonel Ionel-Cătălin Stegăroiu și șeful Poliției Capitalei, comisar-șef Bogdan Berechet au relatat, într-o conferință de presă susținută marți dimineață, cum s-au desfăşurat violenţele de marţi noaptea din Capitală.

''Mulțumesc bucureștenilor care respectă ordinea și măsurile, peste 2 milioane de oameni. Am văzut cu toţii că a fost un protest, care a fost ţinut sub control. Autorităţile au făcut asta cu calm, fermitate. Un grup de 300 de oameni au devenit agresivi, fapt pentru care forţele de ordine au acţionat pentru restabilirea ordinii”. Cei care încalcă ordinea de drept să nu mai confunde calmul cu fermitatea”, a spus Alin Stoica, prefectul Capitalei.

”Aceste proteste au fost organizate de un anumit partid şi un lider al acelui partid”, a declarat prefectul Capiltalei Alin Stoica.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a mai spus că sunt mult mai mulți bucureșteni care respectă măsurile de limitare a COVID-19 și că acestea nu vor fi modificate în urma protestelor.

„Nu vom renunța la aceste măsuri, pentru că sunt menite să ne protejeze. Acțiunile a 2.000 de oameni nu ne vor determina să ne răzgândim”, a spus el.

Ce program au magazinele Kaufland în perioada restricțiilor

''Au fost 2 proteste, la Piața Victoriei și Universitate. Spre miezul nopții, un grup de manifestanți s-au așezat pe carosabil fără niciun motiv. La un moment dat trei persoane din acest grup s-au deplasat în altă direcţie, câţiva colegi au încercat să îi legitimeze şi atunci ei au devenit violenţi. La momentul imobilizării acestor persoane cei aşezaţi pe carosabil au folosit pietre şi au rănit colegii mei şi au produs pagube materiale. Avem identificate 188 de persoane. Un aspect important este că 12 dintre colegii mei au fost răniţi, trei au mers la UPU Floreasca, nu au necesitat internarea. Asigurăm toţi cetăţenii că toate acţiunile noastre sunt făcute doar în beneficiul şi în siguranţa cetăţeanului'', a declarat colonel Ionel-Cătălin Stegăroiu, șeful Jandarmeriei București.

”Avem permanent dispozitive în Bucureşti pe care le mutăm la nevoile operative care apar. Suntem pregătiţi şi pentru seara asta. Nu merge la misiuni cu scopul de a provoca sau incita la anumite acte de violenţă, mergem acolo pentru siguranţa participanţilor”, a declarat şeful Jandarmeriei Capitalei.

''S-au declanșat cercetări pentru ultraj și distrugere, port de obiecte periculoase. Au fost distruse mobilier stradal, automate stradale, vitrine, mijloace de transport.

Dosarele vor fi instrumentate de parchetele. 188 de persoane duse la Poliție, sunt fotografiate, amprentate, mare parte au fost sancționate, au fost date 222 de infracțiuni, în valoare de peste 200.000. 8 sancțiuni au fost date organizatorilor. Au fost peste 1.500 de manifestanți'', a declarat, comisar-șef Bogdan Berechet, șeful Poliției București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.