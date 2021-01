Bill Gates, vaccinat împotriva noului coronavirus. Miliardarul a anunțat că se simte excelent

Bill Gates a primit prima doză de vaccin împotriva Covid-19. Magnatul a transmis că nu a avut nici o reacție adersă și așteaptă și cea de-a doua doză.

În fotografia adistribuită vineri pe Twitter, bărbatul apare relaxat, într-o cămașă cu mânecă scurtă și cu o mască neagră de protecție.

„Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este că sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am primit prima doză săptămâna aceasta şi mă simt minunat”, a scris Bill Gates pe Twitter, mesaj căruia i-a ataşat şi fotografia de la momentul vaccinării.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd