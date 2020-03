Biserica Ortodoxă Română oferă spații de carantină în mănăstiri. Vasile Bănescu: BOR se va adapta treptat, în funcție de evoluția situației (VIDEO)

Biserica Ortodoxă Română (BOR) anunță că vine în sprijinul autorităților, în contextul înmulțirii cazurilor de infecție cu noul coronaviris pe teritoriul României. BOR va oferi astfl spații de carantină în mănăstirile din țară.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat că nu există spații numeroase care să poată fi folosite, dar cele care există vor fi puse la dispoziția autorităților.

”Situația în care ne aflăm este un cu accente critice din ce în ce mai ascuțite. În acest context, Biserica Ortodoxă Română va ieși în întâmpinarea solicitărilor autorităților publice. (...) Există, din păcate, puține astfel de spații în mănăstirile ortodoxe. Acolo unde va fi posibil, aceste spații vor fi puse la dispoziție, la solicitarea autorităților. În Arhiepiscopia Bucureștilor a avut loc deja mobilizarea voluntarilor Catedralei Naționale, a celor din Liga studenților creștini, din Asociația studenților creștini, în colaborare cu Primăria Municipiului București. Aceste sute de voluntari se vor alătura celor care vor merge să-i ajute pe cei aflați în carantină”, a declarat Vasile Bănescu.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a făcut apel ca oamenii să respecte toate recomandările autorităților și să dea dovadă de prudență, solidaritate și grijă față de semenii lor.

”În perioada care urmează, o perioadă de maximă alertă la nivel social prin declararea stării de urgență, e foarte important să înțelegem și credincioși, și necredincioși, că prudența nu înseamnă necredință. E foarte importantă asumarea responsabilității individuale și evitarea sentimentului de falsă securitate. Să avem multă încredere în Dumnezeu, să ne rugăm, dar să fim atenți la ceilalți, la grija pentru celălalt, e foarte important. (...)

Persoanele vârstnice, persoanele fragilizate, care au măcar suspiciunea de a fi contagioase sunt sfătuite să de protejeze și să-i protejeze și pe ceilalți, rămânând, pe cât posibil, acasă. (...) Din acest punct de vedere, virtutea cardinală a acestei perioade o constituie discernământul, care se opune panicii, se opune fricii, iar credința în Dumnezeu e antidotul cel mai bun la frică și la tot ce ne poate demobiliza acum, când avem nevoie de solidaritate.

Numărul celor care intră în biserică va fi sub cel anunțat de autorități, adică sub 50 de persoane, în acest moment. Biserica se va adapta treptat, în funcție de evoluția situației, la realitatea dictată de actuala criză medicală, ca toate instituțiile, respectând reglementările autorităților medicale”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Întrebat dacă există un plan de măsuri în privința slujbelor de Paște, Vasile Bănescu a răspuns: ”Până în acest moment, nu, dar răspunsul este în mod evident cuprins în ceea ce vor decide autoritățile. Nu cred că se va ajunge la suprimarea slujbelor de Paști, dar purtarea de grijă față de cei care vin, păstrarea unui număr declarat de autorități ca fiind posibil, sunt lucruri importante. Nu s-a hotărât nimic în acest sens. Sper să nu se ajungă la suprimarea oricărui tip de adunare publică”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.