ACCIDENT GRAV în Bistrița, între un TIR și un autobuz. Imagini ȘOCANTE de la fața locului. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Tragedie în județul Bistrița-Năsăud, în localitatea Galații Bistriței. Un bărbat a murit, iar alte 8 persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce un autobuz plin cu pasageri a fost lovit în plin de un TIR, informează B1 TV.

Martorii au povestit şocaţi cum au văzut camionul izbind în plin autobuzul cu pasageri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.