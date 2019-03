ALERTĂ! TREN DERAIAT în drum spre București. Este AL PATRULEA în ultima săptămână (VIDEO)

Trenul accelerat Sighetu Marmației - București Nord a deraiat în localitatea Coșbuc. Nu sunt victime, informează stirileprotv.ro.

Mai precis, este vorba despre locomotiva și primul vagon (1 osie), sărite de pe șine la trecerea peste drumul național 17, care face legătură dintre județul Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Traficul feroviar și traficul rutier în zonă sunt blocate.

La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD și echipaje de poliție, echipe de la CFR și echipajul pentru decarcerări grele din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița.

Trei trenuri de călători au deraiat în ultimul week-end: unul la ieşirea din staţia Săvârşin, celălalt în Braşov, între Augustin şi Racoş. A treia deraiere s-a produs în depoul din Bucureşti.

Sursă Video: Vasile Dale

