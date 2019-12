ALERTĂ în Bistrița: Vânzătoare, amenințată cu un CUȚIT! Poliția, pe urmele atacatorului (VIDEO)

Este alertă în Bistriţa! Poliţiştii încercă să dea de urmele unui bărbat care a încercat să jefuiască un magazin, informează B1 TV. Individul s-a năpustit asupra vânzătoarei, pe care a început să o bată, după care a ameninţat-o cu un cuţit. Ţipetele femeii au fost auzite de colegii ei, care au sărit în ajutor. Imediat după atac, individul a fugit.

Individul a fost surprins de camere cu puţin timp înainte de atac. Era îmbrăcat gros şi avea faţa acoperită, semn că avea planul bine pus la punct. A intrat imediat în supermarket şi s-a dus glonţ la vânzătoare. În momentul respectiv, în interior nu erau alţi clienţi. I-a cerut banii din casa de marcat, iar când femeia a refuzat, individul a început să o bată.

Când a văzut că angajata continuă să ţipe, a scos un cuţit cu care a ameninţat-o. Din fericire, strigătele femeii au fost auzite de o colegă, care a venit într-un suflet să vadă ce se întâmplă. Cum a văzut că vin mai mulţi oameni, agresorul a luat-o la fugă.

Imediat a fost alertată poliţia. Din fericire, tânăra nu a fost rănită, însă a suferit un atac de panică.

În prezent, cuţitarul este căutat de poliţişti. În cauză a fost deschis dosar penal pentru tentativă de tâlhărie.

