Black Friday 2020. Câte amenzi a dat ANPC-ul în Vinerea Neagră

Ziua de Black Friday 2020 a fost o ocazție bună pentru români să achiziționeze o serie de produse la reduceri, iar vânzările au înregistrat chiar un record. Una dintre părțile mai puțin frumoase ale acestei sărbători sunt amenzile, pe care cei de la ANPC le pot vânzătorilor, în funcție de mai multe cazuri.

Protecția Consumatorului (ANPC) poate aplica o serie de sancțiuni contravenționale atunci când nu sunt respectate anumite prevederi sau sunt descoperite nereguli de Black Friday, în special în cazul timpului de livrare al produselor, calității acestora sau chiar prețului ce poate fi doar aparent promoțional ori în cazul produselor care nu sunt conforme.

Tranzacții record de Black Friday 2020

Volumele tranzacționate în România, de Black Friday au ajuns la aproape 169 de milioane de lei, la ora 11.20, în ziua de 13 noiembrie. Valoarea este un record, cu 62.9% mai mult față de anul trecut. Totodată, numărul mediu de tranzacții efectuate pe minut a crescut până la 319, ceea ce înseamnă aproximativ 5 tranzacții pe secundă, după cum informează Agerpres.

În vinerea cu pricina, datele în timp real, furnizate de PayU România au arătat și faptul că numărul total de tranzacţii înregistrate a ajuns la 212.635, în creştere cu 61,64% raportat la perioada de referinţă. Potrivit Agerpres, datele PayU România arată, totodată, volume de plată cu un singur click de 92,89 milioane de lei, în creştere faţă de anul trecut cu 78,32%, dar şi un total al tranzacţiilor de 123.888, pe un plus de 86,9% de la an la an.

ANPC, averizări și amenzi în ziua cu cele mai mari reduceri

Potrivit unui studiu realizat în această lună, 54% dintre românii cu vârsta între 18-65 ani intenționează să facă cumpărături în această ediție, în creștere cu 8% față de anul trecut. Multi isi cumpăra cutii de măști și sticluțe de gel dezinfectant, iar pe anumite site uri sunt chiar si vouchere pentru teste PCR de Covid la jumătate de preț.

„Dorim să tragem un semnal de alarmă și la consumatori să infomezecu atenție asupra caracteristicelor, datelor de livrare, tot ce enecesar la achizitonare. Va rugăm să fiți atenți la calitate preț nu la reducerea în sine a produsului”, a declarat președintele ANPC, Eduardt Cosmnschi.

La fel ca anii trecuți, cele mai bune oferte se epuizează în câteva minute și deci puțini vor fi cei care chiar își vor cumpăra ceva cu reducere mare. Chiar și așa, estimările sunt că vânzările vor depăși pe cele din 2019, cu 15-20%.Cumpărătorii trebuie să se informeze cât mai mult asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze. „Trebuie să căutăm după recenzii sau note date de alți cumpărători pe site-uri. Introduceți în casă produse prietenoase cu mediul, electrocasnice cu energie redusă, unde se poate recicla”, a mai adăugat el.

Anul trecut, de Black Friday au fost efectuate comenzi în valoare de peste 480 de milioane de lei, peste 1.290.000 de produse vândute, un număr maxim de 437.018 de vizitatori simultani pe cel mai accesat site vânzare online. S-au vândut peste 58.000 de televizoare, peste 23.300 de laptopuri, peste 45.700 de telefoane și peste un milion de alte produse la prețuri de superofertă.