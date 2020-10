Black Friday 2020 Romania. Tot ce trebuie să știi despre Vinerea Neagră

Se apropie Black Friday sau Vinerea neagră. Cumpărătorii vor da ‘buzna’, mai degrabă în mediul online în acest an pandemic, pentru a prinde cele mai bune oferte. Black Friday a dobândit tot mai mulți fani în România, după succesul avut în campaniile din Statele Unite. Potrivit datelor obținute de StartUp Cafe, anul trecut în ziua reducerilor magazinele virtuale au făcut vânzări de peste 130 de milioane de euro.





Cand începe Black Friday 2020 la marile magazine





Organizatorii Black Friday au transmis marți, 13 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că cel mai important eveniment anual de shopping, va avea loc anul acesta la data de 13 noiembrie, iar ediția din acest an se anunță mai specială ca niciodată, întrucât din cauza contextului epidemiologic, vânzările online reprezintă alternativa preferată de tot mai mulți consumatori.

,,Vorbim despre o perioadă atipică, care a redefinit segmentul de e-commerce. În ultimele luni, pe fondul crizei generate de pandemia COVID-19 și de perioada de izolare, o mare parte dintre vânzările offline s-au mutat în online. Anticipăm că acest trend se va resimți și în ceea ce privește cel mai mare eveniment anual de shopping, când clienții vor beneficia în plus de discount-uri considerabile la sute de mii de produse”, declară Diana Șendrea, reprezentant blackfriday.ro.





Black Friday 2020 la eMag

ULTIMA ORĂ! Se REIAU ALEGERILE pentru funcţia de PRIMAR!

Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, va avea loc în 13 noiembrie la eMAG, cel mai mare retailer online din România. De regulă, data stabilită de eMAG este adoptată și de restul comercianților de la noi. Anul acesta va fi cea de-a zecea ediție a “festivalului” de reduceri.

Astfel că, începând cu 13 noiembrie te poți pregăti , pentru a-ți lua ce-ți lipsește prin casă sau doar să profiți de reducerile mari la telefoane, accesorii și nu numai. Când vorbim de reduceri la eMAG, includem parfumurile, încălțămintea, accesoriile, electrocasnicele și electricele.

Black Friday 2020 la Altex

“Black Friday este aici. Reduceri mari, promotii neasteptate, preturi mici - totul pentru tine”, anunță Altex.

Reducerile Black Friday la Altex vor fi disponibile atât online cât și în lanțul de magazine fizice

Black Friday 2020 la Flanco

Produsele cu reduceri în Black Friday sunt de la cele mai tari și cunoscute mărci, de la A la Z: Apple, Acer, Arctic, Asus, Beko, Bosch, Braun, Canon, Dell, Electrolux, Epson, Fitbit, GoPro, HP, Huawei, Indesit, JBL, Krups, Lenovo, LG, Mio, Nespresso, Oral-B, Philips, Rowenta, Samsung, Sony, Tefal, Ultimate Ears, Varta, Whirlpool, Xiaomi, Zanussi. După cum poți să găsești reduceri foarte bune și de la branduri mai puțin celebre, dar la un nivel de calitate foarte bun. În Black Friday la Flanco există cel puțin un produs pentru fiecare gust!

Black Friday 2020 la Elefant.ro

Elefant.ro, mall-ul online al familiei tale, așa cum îl cunosc toți românii, intră în cursa reducerilor de Black Friday. Surprizele se țin lanț anul acesta de Black Friday, iar Elefant.ro nu face excepție: comunicatul oficial anunță reduceri surpriză la categorii diverse de produse, de la cărți și până la autoturisme.Guess, Calvin Klein, Hugo Boss, Bvlgari, Versace, Revlon, Fossil, Casio, Esprit și Lego sunt doar câteva dintre brandurile prezente pe magazinul Elefant.ro de Black Friday. În mod evident, retailerul va lista prețuri promoționale la toate categoriile obișnuite de produse: parfumurile, produsele cosmetice, jucăriile, produsele de tip fashion şi accesoriile vor avea discount-uri ce ajung și la procentul de 90% conform comunicatului oficial al Elefant.ro.

Surpriza de Black Friday de pe Elefant.ro se va afla, însă, într-o altă categorie de produse: autoturisme. Retailerul a anunțat reduceri de până la 20% la autoturisme aparținând Fiat şi MiniCooper. Un discount surpriză este anunțat la modelul Fiat 500 Lounge 60th Anniversary Ediţie Specială, una din cele mai râvnite mașini ale anului în curs.

O altă surpriză pregătită de Elefant.ro de Black Friday sunt voucherele Vodafone în valoare de 100 de euro ce vor fi acordate gratuit cu ocazia acestui eveniment.

Black Friday 2020 la Media Galaxy

Fii cu ochii pe mediagalaxy.ro si profita de ofertele de nerefuzat, de Black Friday! Ce mai astepti? Ai livrare direct la tine acasa si posibilitatea de a returna produsele.

Black Friday 2020 la Cel

Alege din telefoane mobile interesante de pe CEL.ro și vei avea super reduceri de prețuri în Vinerea neagră, pe 13 noiembrie.

Black Friday 2020 la Orange

Orange, unul din cei mai reputați operatori de telefonie mobilă din România, a anunțat participarea în cadrul Black Friday cu reduceri record anul acesta.

Surpriza pentru clienții Orange și nu numai este voucherul special de Black Friday, disponibil pe site-ul oficial. În baza acestuia se vor acorda reduceri de 10% din valoarea totală a comenzilor efectuate în cadrul campaniei de Black Friday, reducere cumulată cu ofertele specifice acestui eveniment. Practic, Orange oferă un discount bonus special pentru clienții din Vinerea Neagră.

Voucherele Orange de Black Friday vor putea fi folosite începând cu o zi înainte, când clienții vor avea acces la oferta Orange Black Friday, însă doar la cumpărarea a cel puțin un telefon mobil cu activarea sau prelungirea unui abonament pentru o perioadă de 2 ani, conform comunicatului oficial.

Black Friday 2020 la Vodafone

Ca și anul trecut, Vodafone are o campanie de Black Friday și, dacă vreți telefoane de top la prețuri bune, accesați oferta lor specială.

Anul trecut Vodafone a avut o campanie de Black Friday în care au dat inclusiv iPhone și Samsung Note la prețuri foarte mici. Un model iPhone, de exemplu, a avut o reducere de 77%. Ce-i drept, în cantități limitate, și de asta e important să fiți pe fază când apar ofertele.

Black Friday 2020 Carrefour, Zara, Bershka, Stradivarius





Pe lângă aceste companii, mai vin cu promoții și marile lanțuri străine de hipermarketuri. De asemenea, lanțurile de magazine de haine oferă, la rândul lor, reduceri substanțiale. Cele mai importante sunt cele din grupul spaniol Inditex, care deține Zara, Bershka, Pull & Bear și Massimo Dutti, dar și lanțurile New Yorker, C&A și comercianții online About You și Fashion Days. Reducerile din această perioadă vor avea loc și în magazinele online de parfumuri, cosmetice, bricolaj, alimente – practic – în aproape tot sectorul comercial național.





Cine a adus Black Friday în România și când au avut loc primele reduceri de Vinerea Neagră

Black Friday a fost importat în România în anul 2011. Cei de la eMAG au fost cei care au adus conceptul de Black Friday în România în 2011, împreună cu cei de la Flanco. În acel an doar vânzările din Vinerea Neagră au adus 8 milioane de euro pentru eMAG, compania încheind anul 2011 cu venituri de 145 de milioane de euro. La primul Black Friday din Romania mediul online a fost blocat, acest eveniment fiind unul dintre principalele momente în care cumpărăturile online au cunoscut un adevărat spor de popularitate, scrie Libertatea.

Top trei cele mai căutate produse la reducere de Black Friday în România

Lista de cumpărături întocmită de români pentru Black Friday, conţine, în medie, două-trei produse, cele mai multe din categoria televizoarelor (40%), electrocasnicelor mici (39%) şi telefoanelor mobile (22%), arată cel mai recent studiu al unei companii de cercetare de marketing în zonele de brand, media şi de comunicare, potrivit libertatea.

Cea mai mare reducere din istoria Black Friday România

Dacă Black Friday a fost perceput inițial că un eveniment de shopping anual dedicat cu precădere produselor din categoriile IT&C, electrocasnice & co, ulterior s-a extins spre absolut tot segmentul de larg consum, de la produse de lux și până la haine și alimente.

Nimeni nu s-ar fi așteptat că efectiv toată elită comercială să achieseze la ideea de Black Friday, dar iată că surpriză s-a produs în 2013, când gigantul eMag a scos din mâneca surpriză Black Friday a anului: mașini de vânzare la prețuri speciale în Vinerea Neagră! Cea mai mare reducere aplicată unei mașini în acel an a fost de 12.600 de euro, categoria AUTO de Black Friday fiind inaugurată așa cum se cuvine.

Scurtă istorie a Black Friday. Când a început tradiția de Vinerea Neagră în SUA

Termenul „Black Friday” a apărut în anii ’60, desemnând ziua de debut a cumpărăturilor pentru celebrarea sărbătorilor de iarnă.

În SUA, Black Friday este celebrat la sfârşitul lunii noiembrie, când multe companii oferă zile libere angajaţilor lor.

Adjectivul „black”-negru se referă la magazine, care treceau în această perioadă de la „roşu” la „negru”, în organizarea contabilă, efectuată manual. În acest proces, contabilii marcau cu cerneală roşie pierderile pe care le aveau magazinele, iar cu negru profiturile înregistrate.

O altă ipoteză referitoare la originea numelui „Black Friday” se referă la un eveniment petrecut în anii ’60, în oraşul american Philadelphia, când o mulţime de motociclişti, dar şi pietoni, au intrat într-o altercaţie cu forţele de ordine ale poliţiei. De asemenea, a fost formulată ideea conform căreia această zi de vineri aminteşte de puternica criză economică din anul 1869.

Diferențe între Vinerea Neagră din SUA și România

Diferența între Vinerea Neagră din SUA și România stă în tradiție, numărul de magazine care participă la acest eveniment, dar și în comportamentul cumpărătorilor.

În SUA, oamenii se așezau la cozi imenze cu 2-3 zile înainte, pentru a-și achiziționa produsul mult-dorit. În România, Black Friday se desfășoară, încă de la început, mai mult în mediul online.

De ce marea zi a reducerilor poartă numele de Black Friday

Inițial, zilei ce precede Ziua Recunoștinței i-a fost atribuită denumirea de “Black Friday”. A fost numită astfel, deoarece simultan, foarte mulți oameni au decis să meargă la cumpărături, provocând o multitudine de accidente.

Departamentul de Poliție din Philadelphia a inventat fraza pentru a descrie haosul din jurul congestiei traficului pietonal și auto în zona centrală a orașului. Numele a fost înregistrat pentru prima dată în 1966 de către Earl Apfelbaum, un dealer în timbre, potrivit Historia.

Pentru o lungă perioadă de timp, cuvântului negru i-a fost atribuit o conotație negativă, potrivit Historia. De exemplu, Lunea Neagră a fost numele pe care jurnaliștii i-au dat-o zilei de 19 octombrie 1987. În acea zi, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 22%. Istoria închiderii Dow arată că a fost cea mai mare scădere într-o zi din istoria pieței de valori.

O altă zi întunecată, Joia Neagră, a avut loc pe 24 octombrie 1929. A fost ziua care a semnalat începutul Marii Depresiuni. Apoi, în următoarea săptămâna, Marțea Neagră, ziua în care piața bursieră a pierdut 11%, în ciuda eforturilor investitorilor majori de a stopa acest lucru. Acest eveniment a distrus orice urmă de încredere a investitorilor în piața de capital, care în acele zile era percepută ca fiind economia.