Black Friday 2020. Unde găsești cele mai bune oferte pentru PlayStation

PlayStation 5 va fi lansat pe data de 12 noiembrie în SUA, Canada, Mexic, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și Coreea de Sud. În România, care face parte din al doilea val, va putea fi achiziționat din 19 noiembrie.

Sony a anunțat două variante de PlayStation, Digital Edition, la 1.999 de lei și Blu-Ray Ultra HD, la 2.499 de lei. În perioada de Black Friday însă, prețurile ar putea scădea semnificativ, la fel și la generația precedentă, Sony PlayStation 4.

EMAG.ro, Flanco.ro, Altex.ro, EVOMAG.ro și ITGalaxy.ro se numără printre magazinele online care și-au anunțat prezența la Black Friday 2020 și care ar putea aplica reduceri importante la PlayStation.

Primele jocuri pentru PlayStation 5, anunțate



Sony a anunțat deja primele jocuri care vor fi lansate pentru noua consolă: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Grand Theft Auto V, Project Athia, Ratchet & Clank: Rift Aparat, Stray, Returnal, Destruction AllStarts, Suckboy A Big Adventure, Oddworld Soulstorm, Kena: Bridge of Spirits, Goodbye Volcano High, GhostWire: Tokyo, JETT: The Far Shore, Godfall, NBA 2K21, Grand Turismo 7, Solar Ash, Demon's Souls, Resident Evil Village, DeathLoop, Little Devil Inside, Horizon Forbidden West, Bugsnax, Astro's Playroom, Hitman III, Pragmata.



Performanțele PlayStation 5



Nou consolă PlayStation are cel mai futurist design de până acum. Are forma unei nave spațiale, iar din punct de vedere cromatic, este o combinație de alb și negru.

PlayStation 5 promite fanilor un procesor mult mai performant față de modelul precedent. Este vorba despre un procesor cu 8 nuclee la 3,5 GHz și va încărca 5GB de date într-o singură secundă. Așadar, se anunță mult mai rapidă decât modelul precedent și mult mai silențios.

La capitolul hardware, Sony a venit cu următoarele precizări: PlayStation 5 folosește un procesor AMD Zen 2, memorie RAM de 16 GB GDDR6.

PlayStation 5 va fi disponibil în două variante de stocare, de 1 TB și 2 TB.