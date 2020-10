Black Friday 2020. Unde găsești cele mai bune promoții la Xbox

Black Friday este programat anul acesta pe 13 noiembrie 2020. Ca în fiecare an milioane de produse vor avea prețuri reduse iar marile companii se vor întrece în oferte.

Cele mai bune promoții la Xbox

Printre produsele care se regăsesc în ofertă de Black Friday cu cele mai mari reduceri se număra televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării și anvelope.

Și în acest an vedetele ofertelor vor fi Consolele Xbox. În acest sens, eMAG deja a afișat oferte pentru mai multe produse, precum:

Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB, de la 1.299 lei.

Consola Microsoft Xbox One S 1TB + Gears 5 Standard Edition, de la 1.845 Lei.

Consola Microsoft Xbox One X 1TB, Cyberpunk 2077 Limited Edition + joc Cyberpunk 2077, de la 2.049 Lei.

Consola Microsoft Xbox One X 1Tb Negru + Gears 5, de la 2.899 Lei.

De Black Friday 2019, au fost la oferta 3.500.000 de produse, iar valoarea celor comandate a depasit 499 de milioane de lei. In oferta au intrat si o serie de produse speciale, precum: un Ferrari GTC 4 Lusso, bilete la concerte si festivaluri, servicii medicale, monede si lingouri de aur, ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice sau bilete de avion. Produsul comandat cel mai rapid la deschiderea ofertei a fost un telefon mobil Samsung Galaxy A10: in 28 de secunde, cele 1000 de bucati au fost deja epuizate.

Black Friday 2019 a inregistrat peste 10.8 milioane de vizite, 56.931 de clienti noi si un total de 234 ani, 93 zile si 14 ore petrecute pe site-ul eMAG. In plus fata de anii anteriori, 13.58% dintre comenzile de Black Friday au fost livrate in easybox, potrivit emag.ro.

Cei mai importanți jucători care intră în cursa reducerilor

Iată câţiva dintre jucătorii mari de pe piaţă care intră în cursa BLACK FRIDAY 2020:

eMag BLACK FRIDAY 2020

ALTEX BLACK FRIDAY 2020

CEL.ro BLACK FRIDAY 2020

elefant.ro BLACK FRIDAY 2020

Dedeman BLACK FRIDAY 2020

evoMAG BLACK FRIDAY 2020

DOMO BLACK FRIDAY 2020

FLANCO BLACK FRIDAY 2020

H&M BLACK FRIDAY 2020

IKEA BLACK FRIDAY 2020

JYSK BLACK FRIDAY 2020

METRO BLACK FRIDAY 2020

PANDORA BLACK FRIDAY 2020

PC Garage BLACK FRIDAY 2020

Selgros BLACK FRIDAY 2020