BLESTEMUL pe care îl poartă veșmintele SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA! SECRETUL a fost dezvăluit

Moaște Sfânta Parascheva: Multă lume merge la Iași, în fiecare an, la moaștele Sfintei Parascheva , dar puțini știu acest secret.

Sfânta Parascheva veșminte. În fiecare an, veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, cele care acoperă moaștele Ocrotitoarei Moldovei, se schimbă după un ritual sacru. Veșmântul original însă, nu este schimbat niciodată și se spune despre el că poartă blestemul domnitorului Vasile Lupu, conform Cancan.

Moaște Sfânta Parascheva: Înainte de marea sărbătoare, când moaștele Sfintei Parascheva sunt scoase pentru ca pelerinii ce merg la Iași să se poată închina la ele, acestea sunt îmbrăcate în veșminte noi, care sunt croite respectând un ritual aparte.

Moaște Sfânta Parascheva: Veşmintele Sfintei Parascheva sunt schimbate de cinci ori pe an şi sunt dăruite de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul Sfintei Parascheva.

Moaște Sfânta Parascheva: Ritualul după care sunt schimbate veşmintele este unul sacru, care datează de foarte mulți ani și la care participa doar câţiva preoţi ai Mitropoliei.

Moaște Sfânta Parascheva: Moaștele Sfintei Parascheva sunt îmbrăcate în fiecare an după ritualuri bisericești, la care iau parte doar preoţi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Veșmintele Sfintei Parascheva se fac după un ritual special, în atelierele Arhiepiscopiei, iar croitorii ţin post şi fac rugăciune înainte de a începe să le lucreze.

Moaște Sfânta Parascheva: Veșmintele Sfintei Parascheva se fac din catifea albă şi florile sunt la fel în aceeaşi nuanţă cum este împodobit baldachinul Sfintei Parascheva.

Moaște Sfânta Parascheva: Puțini dintre cei care ajung să atingă moaștele Sfintei Parascheva știu că moaștele sunt îmbrăcate și cu un alt veșmânt sfânt, de care se leagă un blestem foarte puternic. Tradiția spune că sub veșmintele care se schimbă, moaștele poartă un veșmânt care nu se dă jos niciodată. Acesta are un sigiliu ce are înscris pe el blestemul domnitorului Vasile Lupu şi al Mitropolitului Varlaam, care sună astfel: „Blestemat să fie cel care va împraştia vreodată Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Moaște Sfânta Parascheva: În anul 1641 moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au ajuns la noi în țară. Începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Creștinii de pretutindeni pot ajunge aici pentru a înălța rugăciuni pentru iertarea păcatelor lor și pentru sănătate.

Moaște Sfânta Parascheva: Despre moaștele Sfintei Parascheva fac minuni. Credincioșii cred că acestea au puteri miraculoase, mulți credincioși mărturisind că s-au vindecat de boli grave după ce au mers să se roage și să atingă racla sfântă. Sfânta Parascheva este cunoscută ca fiind protectoarea celor care se confruntă cu probleme grave și a celor care nu își găsesc liniștea sufletească. Moaștele Sfintei Parascheva sunt păstrate la loc de cinste, într-o raclă din lemn de chiparos, care a fost realizată în secolul XIX, asta după ce racla originală ar fi ars.