BLESTEMUL POZEI DE GRUP LA PSD / Anul acesta NU s-a respectat tradiția, după ce social-democrații care s-au fotografiat în 2018 au rămas FĂRĂ FUNCȚII sau au ajuns DUPĂ GRATII (VIDEO)

Anul acesta, PSD-iștii au lăsat-o mai moale cu pozele de grup de sărbători. Şi cine i-ar putea blama? Protagoniştii celebrei poze de Crăciun la PSD, de anul trecut, nu au ajuns tocmai bine. Cu alte cuvinte, cu toţii şi-au pierdut total sau parţial puterea în PSD.

