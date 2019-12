Au fost clipe de panică, duminică, din cauza unor ardei iuți puși în cuptorul cu microunde.

CUTREMUR ÎN MUZICA POPULARĂ! IONUȚ DOLĂNESCU, ÎN LACRIMI! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5 DIMINEAȚA! DIN PĂCATE, MARIA CIOBANU…

Mai precis, zeci de locatari dintr-un bloc au solicitat sprijinul pompierilor, anunţând la 112 că în imobil nu se mai poate respira din cauza unui miros înţepător.

DRAMĂ ÎN TEATRUL ROMÂNESC! LACRIMI AMARE PENTRU FLORIN PIERSIC! S-A ÎNTÂMPLAT ÎN CURSUL DIMINEȚII

Imediat, la faţa locului s-au deplasat pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă Vaslui, iar în urma verificărilor au descoperit și sursa mirosului înțepător.

ANTONIA A VORBIT DESPRE DESPĂRȚIREA DE ALEX VELEA! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ANI DE RELAȚIE! INCREDIBIL CE A PUTUT SĂ-I FACĂ

Aceştia au descoperit că totul a pornit de la un bărbat care a vrut să facă ardei copți la cuptorul cu microunde, scrie vremeanoua.ro.

„S-a intervenit cu două autospeciale după ce am fost sesizaţi asupra faptul că în casa scării H a blocului 321 de pe strada Podurilor se simte un miros iritant, înţepător. În momentul când colegii mei au ajuns acolo, o parte dintre locatarii scării se autoevacuaseră. S-au făcut măsurători ale gazelor însă toate au ieşit în parametri normali. La etajul patru, într-un apartament, au găsit sursa mirosului. Un cetăţean, proprietarul apartamentului respectiv, a pus aproximativ 20 de ardei iuţi la copt în cuptorul cu microunde. Probabil întâmplarea este de râs pentru mulţi dintre noi, dar credeţi-mă că toţi cei care erau acolo plângeau. Colegii mei au fost nevoiţi să intervină cu măştile. Proprietarul era pe balcon, nici el nu mai putea să respire”, a precizat Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.